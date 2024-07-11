Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını duyuren Wanda Nara, bu açıklamanın hemen ardından adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile bir araya geldi.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara boşanıyor. Ayrılığı açıklayan Nara'dan ilk hamle geldi.
Arjantinli basınının iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde oynadığı rap’çi L-Gante ile bir gece kulübünde bir araya geldi.