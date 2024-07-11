Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu

"BİR KEZ DAHA DENEDİM AMA OLMADI"



America TV’ye konuşan Nara orada yaptığı açıklamada ise “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.” dedi.