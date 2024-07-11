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Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını duyuren Wanda Nara, bu açıklamanın hemen ardından adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile bir araya geldi.

Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu - 1

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara boşanıyor. Ayrılığı açıklayan Nara'dan ilk hamle geldi.

Arjantinli basınının iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde oynadığı rap’çi L-Gante ile bir gece kulübünde bir araya geldi.


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Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu - 2

Arjantin medyada, Nara ve Icardi’nin ayrılık kararı öncesinde komşularının duyacağı şekilde şiddetli bir kavga ettiğini de yazdı.


Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu - 3

Bir dönem Nara, L'Gante'nin klibinde oynamış ve samimi görüntüler vermişti. Ardından L'gante ile Nara'nın klip çekimi dışında da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Icardi ve Nara'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilmiş ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.


Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu - 4

AYRILIK AÇIKLAMASI

Wanda, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyerek ayrılığı duyurmuştu.


Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, L-Gante ile buluştu - 5

"BİR KEZ DAHA DENEDİM AMA OLMADI"

America TV’ye konuşan Nara orada yaptığı açıklamada ise “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.” dedi.

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