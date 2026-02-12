Icardi'den doğum günündeki görüntülere yanıt
12.02.2026 09:42
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Lucas Torreira'nın doğum gününde kendisine ait olduğu iddia edilen görünlere açıklık getirdi.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Lucas Torreira'nın doğum gününe katıldı. Geceye Okan Buruk dahil birçok futbolcu da davetliydi.
Doğum günü partisinden birçok video sosyal medyada paylaşıldı. Icardi'nin gecede bir kadınla öpüşürken görüntülendiği iddia edildi. Kısa sürede yayılan bu video ve iddiaların ardından Icardi'den açıklama geldi.
DÖVMELERE DİKKATİ ÇEKTİ
Icardi şu ifadeleri kullandı:
"Sözde öpüşürken göründüğüm doğum günü videosunda, boynumun tamamen dövmeli olduğunu ‘unutmuşlar’; ama birkaç izlenme uğruna papağan gibi tekrar edip duruyorlar.
Ah evet, unutuyordum: Sizin ‘işiniz’ iftira atmak, uydurmak. Gerçekten okumuş ve işini düzgün yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz."
"SEVDİĞİM KADINLA YAŞIYORUM"
"Harika ve sevdiğim kadınla, hayatım boyunca yanında olmak istediğim kadınla yaşıyorum.
Neyse, daha fazla uzatmayayım; ama bu çöküşteki Arjantin magazinine biraz laf sokma fırsatını kaçırmak istemedim!"
HAGİ'NİN TAHTINI ALMIŞTI
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi olmuştu.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan golünü atan Mauro Icardi sarı-kırmızılı ekipteki 117. maçında 72. golünü kaydetmiş ve Hagi'nin rekorunu egale etmişti.
Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçına 11'de başlayan Arjantinli yıldız henüz 5. dakikada golünü atmıştı.
Arjantinli santrfor, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuştu.