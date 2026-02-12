Icardi'den doğum günündeki görüntülere yanıt

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Lucas Torreira'nın doğum gününe katıldı. Geceye Okan Buruk dahil birçok futbolcu da davetliydi.



Doğum günü partisinden birçok video sosyal medyada paylaşıldı. Icardi'nin gecede bir kadınla öpüşürken görüntülendiği iddia edildi. Kısa sürede yayılan bu video ve iddiaların ardından Icardi'den açıklama geldi.