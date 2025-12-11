Icardi'den iddialara tepki: "Başım dik bir şekilde ayrılacağım"
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Mauro Icardi'yle ayrılık aşamasına gelindiği iddia edildi. Arjantinli yıldız bu söylentilere yanıt verdi.
"ARAYAN OLMADI"
Mauro Icardi iddialara sert yanıt verdi. Yıldız golcü mesajında ayrılık sinyali de yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, "Kulüpten aranıp kontratımın yenilenmeyeceğinin söylediği iddia edildi. Değil beni, menajerimi bile arayan olmadı." dedi.
"İZİN VERMEM"
Bu iddiaların Monaco yenilgisini örtmek için ortaya atıldığını savunan Icardi, “Benim üzerimden bunun yapılmasına izin vermem.” ifadelerini kullandı.
"BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE AYRILACAĞIM"
Icardi sözlerini şöyle sürdürdü:
Kimse merak etmesin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılacağım. Daha erken ayrılırsam da bu sadece benim kararımla olacak, başkasının değil. Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ SÜRE VERMİŞTİ
Icardi'nin menajeri Pino, ekim ayında yaptığı açıklamada Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz herhangi bir görüşme talebi almadıklarını açıklamıştı.
Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldıklarını da aktaran Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuşmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçta süre alan Galatasaray Kaptanı, 7 kez fileleri sarstı.
Arjantinli golcünün sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erecek.
Yıldız golcünün eski takımı Milan'a transfer olacağı da iddia edilmişti.