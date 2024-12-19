Icardi'den Wanda Nara'ya zehir zemberek mesajlar: "Paylaştıklarından nasıl utanmıyorsun?"
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'yla yeniden sosyal medyada gündem oldu. Arjantinli golcü, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante ile paylaştığı fotoğraflara ithafen, "Paylaştığın fotoğraflardan nasıl utanmıyorsun? Bu kadar alçalabildiğine inanamıyorum... Her zaman zeki bir kadın olan sen, nasıl böyle zavallı bir hale geldin? Açıklaması yok..." ifadelerini kullandı.
Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi ile yaptığı yeni WhatsApp yazışmalarını Instagram hesabından yayınladı.
Arjantinli golcü kız çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'nde Wanda Nara'ya dava açmıştı.
Kızlarının velayetini vermek istemeyen Wanda ise aralarında yaşanan kavgayı sosyal medyadan yayınladı.
Ayrıca Icardi, Wanda'nın yeni sevgilisi L-Gante'nin onu kullandığını ve 3 yıl boyunca kendisini aldattığını söyledi.
İşte Wanda Nara'nın yayınladığı WhatsApp konuşmalarından bazı yazışmalar: