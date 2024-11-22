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Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı!

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu Greeicy Rendon ile fotoğrafını paylaştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara'nın paylaşım sonrası çok sinirlendiği ve defalarca Icardi'yi aradığı öne sürüldü.

Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı! - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir süredir evliliklerinde yaşanan krizle gündemden düşmüyor.

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Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı! - 2

"WANDA BENİ TACİZ ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın evinde olduğu anları paylaşan ünlü futbolcu, paylaşımına "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?" notunu düşmüştü.

Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı! - 3

WANDA NARA'YI SİNİRLENDİREN PAYLAŞIM

İkili arasındaki tartışmalara ilişkin Arjantin basınından yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı! - 4

ÜNLÜ ŞARKICIYLA SAMİMİ SOHBET

Arjantin'de Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye giden Mauro Icardi, ünlü oyuncu ve şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Rendon da Icardi'nin paylaşımını alıntıladı ve kendi hesabından paylaştı.

Arjantin basınında çıkan haberlerde Icardi ile Rendon'un samimi bir şekilde sohbet ettiği ileri sürüldü.

Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı! - 5

"WANDA KÜPLERE BİNDİ!"

Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı. Haberde, Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği ileri sürüldü.

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