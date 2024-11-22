Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı!
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu Greeicy Rendon ile fotoğrafını paylaştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara'nın paylaşım sonrası çok sinirlendiği ve defalarca Icardi'yi aradığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir süredir evliliklerinde yaşanan krizle gündemden düşmüyor.