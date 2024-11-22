Icardi'den Wanda Nara'yı kızdıran paylaşım: Fotoğraf sonrası Icardi'yi aradı!

"WANDA BENİ TACİZ ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın evinde olduğu anları paylaşan ünlü futbolcu, paylaşımına "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?" notunu düşmüştü.