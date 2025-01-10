Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar"

"EN İYİ HİKAYELER, HİÇ BEKLEMEDİĞİN ANDA BAŞLAR"

Arjantinli paylaşımında, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur... Çünkü yıldızlarda yazılı gibi görünen buluşmalar vardır, çocukluğumuzdan beri her gece eşlik ettiğimiz ve çok şey hayal ettiğimiz... bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok... Biliyorum ki seninle olmam gereken yerdeyim." ifadelerini kullandı.