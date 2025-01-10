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Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ardından yeni limanlara yelken açtı. Arjantinli oyuncu ülkesinde tedavisine devam ederken, yeni sevgilisi China Suarez'e olan aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Icardi yaptığı paylaşımda, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur..." ifadelerini kullandı.

Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 1

Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile görüntülerini paylaştı.

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Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 2

Ülkesi Arjantin'de tedavisine devam eden Galatasaray'ın yıldızı, Wanda Nara'nın ardından yeni aşkını ilan etti.

Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 3

Icardi, Instagram hesabından China ile yeni görüntülerini yayınladı.

Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 4

"EN İYİ HİKAYELER, HİÇ BEKLEMEDİĞİN ANDA BAŞLAR"

Arjantinli paylaşımında, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur... Çünkü yıldızlarda yazılı gibi görünen buluşmalar vardır, çocukluğumuzdan beri her gece eşlik ettiğimiz ve çok şey hayal ettiğimiz... bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok... Biliyorum ki seninle olmam gereken yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 5
Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" - 6
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