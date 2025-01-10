Icardi'den yeni aşkıyla pozlar: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ardından yeni limanlara yelken açtı. Arjantinli oyuncu ülkesinde tedavisine devam ederken, yeni sevgilisi China Suarez'e olan aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Icardi yaptığı paylaşımda, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur..." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile görüntülerini paylaştı.