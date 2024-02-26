Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım!

GALATASARAY'DAN İTİRAZ VE FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Galatasaray, Tahkim Kurulu'na Icardi'ye uygulanan men cezasının kaldırılması için itiraz etti. TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte cezanın onandığını duyurdu.

Fenerbahçe ise yaptığı açıklamada "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.