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Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, PFDK'nın kararıyla Ankaragücü karşısında yaptığı hareketten dolayı 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sarı-kırmızılı ekip Tahkim Kurulu'na itiraz etti. Fenerbahçe ise resmi hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak tepki koydu.

Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım! - 1

PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdi. Kararın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den art arda açıklamalar geldi.

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Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım! - 2

Icardi, Ankaragücü maçındaki görüntüsünün ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. PFDK, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezası verdi.

Galatasaray karara itiraz edeceğini açıklarken Fenerbahçe tarafında da Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki imzasıyla yayınlanan mesajda sert ifadeler yer aldı.

Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım! - 3

TAHKİM KURULU'NDAN KARAR

TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasının onandığını açıkladı.

Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım! - 4

DERBİDE SAHADA OLACAK

Icardi disiplin talimatının 2 ila 5 maç men cezası öngören 41. maddeden sevk edilse de haksız tahrik olduğu gerekçesiyle ceza 1 maç olarak açıklandı.

Buna göre Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Icardi, 3 mart pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Icardi'ye 1 maçlık ceza verilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den art arda açıklama yapıldı.

Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım! - 5

GALATASARAY'DAN İTİRAZ VE FENERBAHÇE'DEN TEPKİ 

Galatasaray, Tahkim Kurulu'na Icardi'ye uygulanan men cezasının kaldırılması için itiraz etti. TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte cezanın onandığını duyurdu.

Fenerbahçe ise yaptığı açıklamada "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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