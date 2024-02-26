Icardi'nin cezası sonrası art arda açıklamalar! Galatasaray itiraz etti, Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, PFDK'nın kararıyla Ankaragücü karşısında yaptığı hareketten dolayı 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sarı-kırmızılı ekip Tahkim Kurulu'na itiraz etti. Fenerbahçe ise resmi hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak tepki koydu.
PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdi. Kararın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den art arda açıklamalar geldi.