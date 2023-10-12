Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara transfer dönemi ve ihanet iddiaları hakkında konuştu. "Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık" diyen Nara, "Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık." açıklamasında bulundu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla öne çıkan hem Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Oggi dergisine röportaj verdi. Wanda, aile yaşantısı, yaz transfer dönemindeki yaşananlarla ve ihanet iddialarıyla ilgili konuştu.