Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap

"İHANET ETMEDİM"



"Bir çift olarak, iddia edilen ihanetler, ayrılıklar ve tartışmalar da dahil olmak üzere her zaman tartışma halindesiniz. Nasıl üstesinden geliyorsunuz?" sorusuna ise Wanda şu yanıtı verdi: "Evlilik hayatları hakkında konuşan Wanda, "Dedikodu programlarında çalıştım, dinamikleri ezbere biliyorum, dalga beni bunaltmıyor, nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum. Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum."