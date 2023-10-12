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Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara transfer dönemi ve ihanet iddiaları hakkında konuştu. "Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık" diyen Nara, "Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık." açıklamasında bulundu.

Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla öne çıkan hem Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Oggi dergisine röportaj verdi. Wanda, aile yaşantısı, yaz transfer dönemindeki yaşananlarla ve ihanet iddialarıyla ilgili konuştu.


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Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 2

İtalya'nın yemeklerini, insanlarını ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen Nara, "Mauro futbolu bıraktığında Ticino'daki kır evimizde yaşayacağız." dedi.


Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 3

Hastalığı hakkında konuşan Wanda, hemşireler gözyaşları içinde bana doğru koştuğunu gördüğümden beri hastalığımı kabullenemedim.Hastalığımı bir gün söyleyeceğim, bu durumu aynı hastalığı yaşayanlara da yardımcı olmak için. Eğer hastalığı kendime saklıyorsam, bu aynı zamanda acınmaktan kaçınmak içindir. Hastalık bana bazı şeylerin gerçekten önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum ve onları dadılar olmadan tek başıma büyüttüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 4

"Sağlığı satın alabilecek para yok." diyen Wanda, "Mauro ve ben daha az açgözlü olduk. Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve orada çok mutluyuz." diye konuştu.


Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 5

İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Wanda, "Mauro'nun maaşının mükemmel olduğunu söylüyorum (Galatasaray'da yılda 10 milyon euro kazanıyor). Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız: iki harika şehir." dedi.


Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer ve ihanet iddialarına cevap - 6

"İHANET ETMEDİM"

"Bir çift olarak, iddia edilen ihanetler, ayrılıklar ve tartışmalar da dahil olmak üzere her zaman tartışma halindesiniz. Nasıl üstesinden geliyorsunuz?" sorusuna ise Wanda şu yanıtı verdi: "Evlilik hayatları hakkında konuşan Wanda, "Dedikodu programlarında çalıştım, dinamikleri ezbere biliyorum, dalga beni bunaltmıyor, nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum. Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum."

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