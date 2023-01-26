Icardi'nin eski takım arkadaşından Wanda Nara'ya taciz

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile gündeme geldi.
Icardi, Inter döneminde birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Wanda Nara'ya attığı mesajları ifşa etti.
Paylaşımın ardından Galatasaray taraftarı Keita Balde'nin Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu.
Arjantinli yıldız, mesajları paylaşırken Keita Balde'nin eşi Simona Guatier'yi da etiketledi.
Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini açıklayan Icardi, paylaşımında şunları belirtti:
"Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram'dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi.
Bunları tabii ki paylaşmayacağım. İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda'ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!"
Olayın ardından Galatasaray taraftarları Keita Balde'yi eleştirilerin hedefi yaptı.
Balde, sosyal medya hesabından, "Telefonum kitlendi, neler oluyor?" şeklinde paylaşım yaparak Instagram hesabını yorumlara kapattı.