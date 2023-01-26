Icardi'nin eski takım arkadaşından Wanda Nara'ya taciz

Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini açıklayan Icardi, paylaşımında şunları belirtti:



"Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram'dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi.