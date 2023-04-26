Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirmişti. 30 yaşındaki golcü, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" demişti.