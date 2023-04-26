Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi

Süper Lig lideri Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.
Icardi'nin kalmak istemesi ve yönetimin oyuncudan memnun olması sonrası Galatasaray yöneticileri, Icardi'nin menajeri Wanda Nara ve PSG kulübü ile görüşmelere başladı.
Fransa'nın önde gelen güvenilir spor gazetelerinden L'equipe, Galatasaray başkan yardımcısı ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin transfer pazarlığı yapılacağını ve kararın verileceğini de yazdı.
Icardi bu sezon Galatasaray'da 20 maçta 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirmişti. 30 yaşındaki golcü, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" demişti.