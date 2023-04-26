NTV.COM.TR’ye geri dön

Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi

Galatasaray, Icardi'yi PSG'den transfer etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yöneticileri, Icardi'nin menajeri Wanda Nara ve PSG kulübü ile görüşmelere başladı.

Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi - 1

Süper Lig lideri Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi - 2

Icardi'nin kalmak istemesi ve yönetimin oyuncudan memnun olması sonrası Galatasaray yöneticileri, Icardi'nin menajeri Wanda Nara ve PSG kulübü ile görüşmelere başladı.


Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi - 3

Fransa'nın önde gelen güvenilir spor gazetelerinden L'equipe, Galatasaray başkan yardımcısı ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin transfer pazarlığı yapılacağını ve kararın verileceğini de yazdı.


Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi - 4

Icardi bu sezon Galatasaray'da 20 maçta 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı.


Icardi'nin Galatasaray'a transferi için Wanda Nara devreye girdi - 5

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirmişti. 30 yaşındaki golcü, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER