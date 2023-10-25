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"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Bayern Münih maçı değerlendirmesi...

"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) - 1

ICARDI'NİN HEYKELİ DİKİLMELİ

Galatasaray, dün oynadığı tahrip gücü yüksek futbolla Şampiyonlar Ligi'nde, Bayern'in ardından ikinci olup bu gruptan çıkacağını gösterdi bizlere. Maçtan önce iğne olarak sakat sakat oynayan Mauro Icardi'nin Rams Park'ın önüne heykeli dikilmeli... Yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Sahada adım attığı her an, canının yandığı gözlerinden okunuyordu. O yine büyüklüğünü gösterdi, Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Olağanüstü güzellikle bir panenka penaltısı ile kaleci Ulreich'in aklını başından aldı. Gel de üzülme! 75 dakika sahadan sildiğimiz Bayern Münih'e 3-1 kaybettik. Futbolun adalet terazisi, dün Rams Park'ta şaştı. Kaybettik ama gururluyuz! Teşekkürler Okan Buruk! Teşekkürler Sarı-Kırmızılı Aslanlar! Teşekkürler Galatasaray taraftarı!

(Zeki Uzundurukan-FOTOMAÇ)


SPOR&SKOR HABERLERİ

"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) - 2

G.SARAY’IN OYUNU: 1 - BAYERN’İN GENETİĞİ: 3

İlk yarı bittiğinde Galatasaray’ın gol beklentisi 2,15, Bayern’inse 0,42 idi. Şutlarda 16-3’lük açık bir fark vardı. Galatasaray daha fazla topla oynamış, daha fazla korner atmış, 4-5 net pozisyon yakalamıştı. Tek eksik, gerçekten de tek eksik ikinci goldü. İcardi’yle, Kerem’le, Torreira’yla o ikinci gole çok yaklaşıldı ama olmadı bir türlü. İştahlı Galatasaray ikinci devrenin ilk 15-20 dakikasında da o baskıyı sürdürdü, yine bir kez İcardi, bir kez de Torreira ile gole yaklaştı.

Bayern Münih’in gruplarda deplasmanda maç kazanması haber değeri taşıyan bir durum değil elbette. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 36 maçtır kaybetmiyorlar, bu müsabakaların 33’ünü kazanıp sadece 3’ünü beraberlikle bitirmişler. Dün de Galatasaray’ın oyunu Bayern’in genetiğine, Bayern’in tarihine kaybetti adeta. İlk devre oynanan oyunun ikinci golü getirmemesi büyük talihsizlikti gerçekten. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu.

(Uğur Meleke - HÜRRİYET)



"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) - 3

SADECE TAÇ ATTIĞI İÇİN FORMA GİYEMEZ

Bayern Münih'in bu zamana kadarki oynadığı maçlarda bir rakipten bu kadar çok gol baskısı yediğine tanık olmadık. Torreira'nın yıldızlaştığı, İcardi'nin fedakârca mücadele ettiği, defansın 70 dakika dikkatli oynadığı oyunda bazı futbolcular taşın altına elini sokamadı. Tete çok etkisizdi, Zaha verimli bile olamadı. Ama en kötüsü Kazımcan'a bu kadar uzun süre tahammül edilmesiydi. Bir teknik adam maçı izlerken kararlarında geç kalmayacak. Yaptığı değişikliklerin hepsi doğruydu ama Zaha, Kerem, Tete, Kaan Ayhan ve Kazımcan'ın tükendiğini gördüğü halde bu değişikliklere Okan hoca çabuk karar veremedi.

Okan hoca Türkiye Ligi'nde Kazımcan'ı oynatır ama Avrupa'da Kazımcan o görevi kaldıramaz. Çünkü fizik olarak zayıf, düşünce olarak titrek, sadece uzun taç attığı için forma giyemez. Tribünlerin Kazımcan'ı alması konusunda önceden yaptığı uyarıya maalesef Okan hoca müdahale etmekte geç kaldı.

(Levent Tüzemen-SABAH)




"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) - 4

GALİP GELEBİLİRDİ...

Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi maçı için neredeyse kusursuz bir ilk yarı oynadı. Tek kusuru tecrübesi eksik Kazım Can’ın yaptığı zamanlama hatasında Coman’dan yediği goldü. Kaan Ayhan’ın Torrera’nın yanında ekstra enerji kattığı Galatasaray önde presle başladığı ilk yarıda Icardi ile defalarca pozisyon buldu. Akan oyunda, duran topta, geçiş oyununda adeta Bayern defansını bunalttı.

Son bölüme girerken Okan Buruk düşen tempoya müdahalede geç kalınca Bayern pas trafiği etkili oldu ve Kane golü atarak takımını öne geçirdi. Musiala iyice düşen tempoya bir ceza daha keserek maçın fişini çekti. Sonuçta Galatasaray ilk yarıda galip gelebileceği bir çok pozisyonu kaçırmanın bedelini, tecrübesi yüksek ama kendisini de çok fazla üzmeyen Bayern’e kaybederek ödedi.

(Erman Özgür-FANATİK)



"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) - 5

60 DAKİKALIK ŞAHSİYETLİ FUTBOL ÖVGÜYE LAYIK

Galatasaray takım halinde mükemmel oynadığı ilk yarıda ne yazık ki Bayern Münih gibi bir takım karşısında eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Alman ekibi ilk yarıda iki kez çıktı, ilk çıkışında erken skor avantajı yakaladı. Sonrasında Galatasaray, hiçbir moral bozukluğuna uğramadan, müthiş ön alan baskısıyla rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Müthiş yardımlaşmalı bir ön alan baskısı vardı. Benim saydığım, penaltı golü dışında 5 fırsat yakaladı.

Kerem Aktürkoğlu iki tane net fırsatı kaçırdı. Bir tane de mükemmel vuruşunu aynı güzellikte kaleci kurtardı. Bu çok başarılı futbol, taraftarı da üst düzeyde coşturuyordu. Ama tabii ki benim bütün endişem ikinci yarı içindi. Devrenin başında da 15 dakika yine aynı tempodaki Galatasaray sahadaydı. İcardi bir fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray'ın alışılan son yarım saat yorgunluğu gündeme geldi. Buradaki en önemli dezavantaj; Galatasaray'ın oyundan fizik olarak düştüğü zaman kontrol futbolu uygulamasının yeterli olmayışıydı. Bu yüzden büyük kopukluk başladı. Rakipten gol sinyali veren ataklar gelişti. Sonra da o dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen deneyimli santrfor Kane bir şans golü atınca moraller de tükendi. Sonrasında da Bayern Münih farkı ikiye çıkararak maçı bitirdi.

Bana göre Galatasaray yenildi ama bilhassa 60 dakika oynadığı şahsiyetli futbol övgüye layıktı. Aslan, gruptan çıkmak için en önemli finali İstanbul'da Manchester United ile oynayacak.

(Ömer Üründül - SABAH)

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