"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Bayern Münih maçı değerlendirmesi...
ICARDI'NİN HEYKELİ DİKİLMELİ
Galatasaray, dün oynadığı tahrip gücü yüksek futbolla Şampiyonlar Ligi'nde, Bayern'in ardından ikinci olup bu gruptan çıkacağını gösterdi bizlere. Maçtan önce iğne olarak sakat sakat oynayan Mauro Icardi'nin Rams Park'ın önüne heykeli dikilmeli... Yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Sahada adım attığı her an, canının yandığı gözlerinden okunuyordu. O yine büyüklüğünü gösterdi, Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Olağanüstü güzellikle bir panenka penaltısı ile kaleci Ulreich'in aklını başından aldı. Gel de üzülme! 75 dakika sahadan sildiğimiz Bayern Münih'e 3-1 kaybettik. Futbolun adalet terazisi, dün Rams Park'ta şaştı. Kaybettik ama gururluyuz! Teşekkürler Okan Buruk! Teşekkürler Sarı-Kırmızılı Aslanlar! Teşekkürler Galatasaray taraftarı!
(Zeki Uzundurukan-FOTOMAÇ)