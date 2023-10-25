"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu)

60 DAKİKALIK ŞAHSİYETLİ FUTBOL ÖVGÜYE LAYIK



Galatasaray takım halinde mükemmel oynadığı ilk yarıda ne yazık ki Bayern Münih gibi bir takım karşısında eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Alman ekibi ilk yarıda iki kez çıktı, ilk çıkışında erken skor avantajı yakaladı. Sonrasında Galatasaray, hiçbir moral bozukluğuna uğramadan, müthiş ön alan baskısıyla rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Müthiş yardımlaşmalı bir ön alan baskısı vardı. Benim saydığım, penaltı golü dışında 5 fırsat yakaladı.



Kerem Aktürkoğlu iki tane net fırsatı kaçırdı. Bir tane de mükemmel vuruşunu aynı güzellikte kaleci kurtardı. Bu çok başarılı futbol, taraftarı da üst düzeyde coşturuyordu. Ama tabii ki benim bütün endişem ikinci yarı içindi. Devrenin başında da 15 dakika yine aynı tempodaki Galatasaray sahadaydı. İcardi bir fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray'ın alışılan son yarım saat yorgunluğu gündeme geldi. Buradaki en önemli dezavantaj; Galatasaray'ın oyundan fizik olarak düştüğü zaman kontrol futbolu uygulamasının yeterli olmayışıydı. Bu yüzden büyük kopukluk başladı. Rakipten gol sinyali veren ataklar gelişti. Sonra da o dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen deneyimli santrfor Kane bir şans golü atınca moraller de tükendi. Sonrasında da Bayern Münih farkı ikiye çıkararak maçı bitirdi.



Bana göre Galatasaray yenildi ama bilhassa 60 dakika oynadığı şahsiyetli futbol övgüye layıktı. Aslan, gruptan çıkmak için en önemli finali İstanbul'da Manchester United ile oynayacak.



(Ömer Üründül - SABAH)