Icardi'nin Wanda Nara isyanı: Onu çamurdan çıkardım şimdi tekrar çamurun içinde!

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan ve sabaha kadar partileyen Nara, L-Gante olan ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu."





