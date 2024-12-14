Icardi'nin Wanda Nara isyanı: Onu çamurdan çıkardım şimdi tekrar çamurun içinde!
Bir taraftan sakatlığı nedeniyle tedavisine devam eden diğer taraftan boşanma süreciyle ilgilenen Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu. Icardi, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ediyor.
Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında Arjantin basınına konuştu.