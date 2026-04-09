"İçerideki haini veya hainleri bulacağız" diyen Okan Buruk'tan idman kararı
09.04.2026 09:36
Son Güncelleme: 09.04.2026 09:40
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, idman bilgilerinin sızdırılması hakkında "İçerideki haini veya hainleri bulacağız" diyerek yeni kararı açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenerek zirvede puan farkını yeniden 4'e yükseltti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından basın toplantısında sitem etti.
"BÜYÜK BİR HAİNLİK YAPILIYOR"
Buruk, müsabakalardan önce kadrolarının sızdırıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:
"Kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor. Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."
OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?
Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen'in ne zaman takımına döneceğine yönelik soruya ise Buruk şu yanıtı verdi:
“Osimhen koşulara başladı. Hafta sonu için dönüşü zor olacaktır ama bir sonraki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, şartlar uygun olursa, kadroda yer alabilir diye düşünüyorum. Belki onu da atlayıp Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakmak lazım.”