IFAB, onaylanan "tarihi kuralın" değişme nedenlerini açıkladı: Hakemler artık uygulamak zorunda

Hakemler kuralları neden uygulamıyordu?



Hakemler, topu 6 saniyeden fazla elinde tutan kalecileri nadiren cezalandırıyorlardı. Bunun başlıca nedeni ceza sahasındaki endirekt serbest vuruşu yönetmenin çok zor olması ve genellikle kalecinin topu uzun tutmasından dolayı oyunun ritminin bozulmasıydı. Dahası, ceza sahasında endirekt serbest vuruş vermek, rakibin golo atması için çok iyi bir fırsattır. Eski kuraldaki cezanın kaleci topu tuttuğunda hücum eden takımın topa sahip olma ya da kazanma şansı olmadığı için adil olmadığı düşünülüyordu.