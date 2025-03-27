IFAB, onaylanan "tarihi kuralın" değişme nedenlerini açıkladı: Hakemler artık uygulamak zorunda
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kuralı resmen onayladı. Önceden 6 saniye olan top tutma kuralı, 8 saniyeye çıkarıldı ve ihlal yapan kaleciler için caydırıcı bir ceza geldi. IFAB ayrıca kuralın neden değiştiğini de açıkladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyundaki kural değişimlerini açıklamaya devam ediyor. IFAB, son olarak kalecilerin topu elinde tutma süresiyle ilgili kuralı resmen değiştirdi.