İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı

2015'te emekli olan efsane futbolcu Ronaldinho Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kadınla yaşamaya devam ediyor.
Rio de Janeiro'da 5 milyon sterlinlik malikanesinde yaşayan Ronaldinho için Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos konuştu.
Maria, Ronaldinho'yla beraber olan kızının ailesini utandırdığını ve kızının, sadece eski oyuncuya olan büyük sevgisi nedeniyle başka bir kadınla aynı evde yaşamayı kabul ettiğinin altını çizdi.
Ronaldinho'nun, iki kadınla birlikte yaşadığını ilk olarak kızından duyduğunu söyleyen Maria, duydukları karşısında şok olmasına rağmen bu konuyu engelleyemediğini aktardı.
The Mirror'a konuşan Maria, "Priscilla ve Beatriz için Ronaldinho'nun iki ayrı yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmadılar. Bir gün Priscilla ile uyuyup ertesi gün geceyi Beatriz'le geçirdi. İkisine de her aynı miktarda harçlık verirdi ve aynı hediyeleri alırdı. Bir keresinde ikisine de Rolex saat hediye etmişti" dedi.