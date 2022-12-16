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İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı

Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kadınla aynı evde yaşayan efsane futbolcu Ronaldinho hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos, kızının kandırıldığını vurgulayarak kızının sadece eski oyuncuya olan büyük sevgisi nedeniyle başka bir kadınla aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyledi.

İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı - 1

2015'te emekli olan efsane futbolcu Ronaldinho Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kadınla yaşamaya devam ediyor.


İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı - 2

Rio de Janeiro'da 5 milyon sterlinlik malikanesinde yaşayan Ronaldinho için Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos konuştu.


İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı - 3

Maria, Ronaldinho'yla beraber olan kızının ailesini utandırdığını ve kızının, sadece eski oyuncuya olan büyük sevgisi nedeniyle başka bir kadınla aynı evde yaşamayı kabul ettiğinin altını çizdi.


İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı - 4

Ronaldinho'nun, iki kadınla birlikte yaşadığını ilk olarak kızından duyduğunu söyleyen Maria, duydukları karşısında şok olmasına rağmen bu konuyu engelleyemediğini aktardı.


İki kadınla yaşayan Ronaldinho'ya suçlama: Kızım kandırıldı - 5

The Mirror'a konuşan Maria, "Priscilla ve Beatriz için Ronaldinho'nun iki ayrı yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmadılar. Bir gün Priscilla ile uyuyup ertesi gün geceyi Beatriz'le geçirdi. İkisine de her aynı miktarda harçlık verirdi ve aynı hediyeleri alırdı. Bir keresinde ikisine de Rolex saat hediye etmişti" dedi.

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