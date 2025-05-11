İLK 11 | Barcelona- Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid, izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcusu Arda Güler'in ise ilk El Clasico mücadelesine çıkması bekleniyor. Peki, El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?