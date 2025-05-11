İLK 11 | Barcelona- Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
El Clasico'da dev mücadelede Barcelona, Real Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid'in sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, son haftaların formda yıldızı Arda Güler'e kadroda yer verdi. Milli yıldız hücum hattında Bellingham, Arda Güler, Mbappe ve Vinicius Junior gibi oyuncularla görev yapacak. Barcelona rakibinin 4 puan nünde bulunurken ev sahibi avantajını kullanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan almak istiyor. Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar ise puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…
İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid, izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcusu Arda Güler'in ise ilk El Clasico mücadelesine çıkması bekleniyor. Peki, El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?