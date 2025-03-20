İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almıyor. İşte kırmızı-beyazlı ekipten son gelişmeler, tüm ayrıntılar ve ilk 11'ler...
A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıkıyor
Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.