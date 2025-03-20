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İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almıyor. İşte kırmızı-beyazlı ekipten son gelişmeler, tüm ayrıntılar ve ilk 11'ler...

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 1

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıkıyor

Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.

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İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 2

Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle ilk maçta yok.

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 3

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Türkiye - Macaristan maçı RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak, karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 4

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü sarı kart ceza sınırında.

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 5

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek takım, pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanşın sonunda belli olacak.

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 6

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşılaştı, iki takım da 3'er galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere bitti.

İlk 11'ler belli oldu: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 7

İLK 11'LER

Türkiye:

Uğurcan, Kaan, Samet, Abdülkerim, Eren, Orkun, Kenan, Kerem, Oğuz, Hakan, Barış Alper.

Macaristan:

Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

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