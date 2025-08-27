İLK 11'LER BELLİ OLDU | Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
Benfica-Fenerbahçe mücadelesi için artık nefesler tutuldu. Karşılaşma öncesinde iki takımında ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile gruplarda yer alma mücadelesi verecek. Sahasında oynadığı ilk maçta Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda kazanmak ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
