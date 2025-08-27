İLK 11'LER BELLİ OLDU | Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

BENFİCA'YA KARŞI DEPLASMANDA KAZANAMADI

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.



1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.



İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.



Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.