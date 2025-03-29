İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak isterken, Beşiktaş ise taraftarı karşısında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?