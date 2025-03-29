İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig’de haftanın dev mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray’da hücum hattında Morata, Barış, Osimhen, Yunus Akgün gibi isimler görev yapacak. Beşiktaş’ta ise gözler Rafa Silva, İmmobile, Gedson Fernandes gibi yıldızlarda olacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Beşiktaş ise Samsunspor’un puan kaybettiği haftada üçüncülük hesapları yapıyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, dev derbiye ilişkin tüm detaylar…
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak isterken, Beşiktaş ise taraftarı karşısında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?