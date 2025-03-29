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İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de haftanın dev mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray’da hücum hattında Morata, Barış, Osimhen, Yunus Akgün gibi isimler görev yapacak. Beşiktaş’ta ise gözler Rafa Silva, İmmobile, Gedson Fernandes gibi yıldızlarda olacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Beşiktaş ise Samsunspor’un puan kaybettiği haftada üçüncülük hesapları yapıyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, dev derbiye ilişkin tüm detaylar…

İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak isterken, Beşiktaş ise taraftarı karşısında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

DERBİNİN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Hadziahmetovic), Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile (henüz ilk 11 gelmedi)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 4

OYNANAN İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 5

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11’LER | Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 6

GALATASARAY'A SON 3 LİG MAÇINDA KAYBETTİ

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

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