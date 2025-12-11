İlk tansfer için resmi temas kuruldu, hocası bırakmıyor. Fenerbahçe'de 6 futbolcu gönderilecekler listesinde

11.12.2025 13:57

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, devre arasında takımı güçlendirme çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler ilk olarak Sörloth ile temasa geçti. İşte ayrıntılar ve gönderilecekler listesinde yer alan isimler...

RAPOR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Fenerbahçe'de transfer mesaisi başladı.

 

Yönetici Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.

 

Gündemdeki bir numaralı isim Atletico Madrid'ten Alexander Sörloth.

HOCASI GÖNDERMEK İSTEMİYOR 1
Norveçli golcü için nabız yoklandı ancak İspanya basınına göre, Teknik direktör Diego Simeone, Sörloth'un takımda kalmasını istiyor. 


Transfer dönemi başlayınca daha somut adımların atılması planlanıyor.

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER 2
Fenerbahçe orta saha ve savunmaya da takviye yapmayı düşünüyor.

 

Tedesco'nun merkezdeki tercihi, pas organizasyonlarında etkili ve oyun kurucu özelliği yüksek bir profil.

 

Sarı lacivertliler'de yaşanabilecek ayrılıklar da transfer sayısını etkileyebilir.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ 3
Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'ye cazip bir teklif gelmesi halinde gidişlerine onay verilecek.
 

Rodrigo Becao ve Cenk Tosun ile ise yollar kesin olarak ayrılacak.