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İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 2-1 yendi.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 1

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United'ı konuk etti.

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İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 2

Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester City, 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 3

Konuk takımın tek golünü 85. dakikada Rodrigo kaydetti.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 4

İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 5

Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Arsenal 78 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 6

Leeds United ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 7

CHELSEA GALİBİYETİ HATIRLADI

11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Chelsea ise deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 8

Londra ekibinin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı - 9

PREMİER LİG'DE GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Günün diğer maçlarında Tottenham, Crystal Palace'ı, Wolverhampton da Aston Villa'yı 1-0'lık skorlarla yendi.

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