İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve M.City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı.

İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak.