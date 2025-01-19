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İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de transfer sezonu resmen başlarken yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Galatasaray'ın Manchester City'li İlkay Gündoğan transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu. İlkay'ın, G.Saray'la 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını ileri sürdü.

İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu - 1

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelerini doldurmaya çalışan ve kadro derinliğini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi.

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İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu - 2

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve M.City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı.
İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak.

İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu - 3

İspanyol todofichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Gündoğan'ın, Sarı-Kırmızılı takıma transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi: "İkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir."

İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu - 4

Galatasaray'ın Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli olduğu öne sürüldü. Haberde Galatasaray'ın 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sunduğu belirtildi.

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