İlkay Gündoğan transferinde sona doğru! İspanyol basını duyurdu
Süper Lig'de transfer sezonu resmen başlarken yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Galatasaray'ın Manchester City'li İlkay Gündoğan transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu. İlkay'ın, G.Saray'la 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını ileri sürdü.
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelerini doldurmaya çalışan ve kadro derinliğini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi.