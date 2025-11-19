İmkansızı başardılar, Peri masalı gerçekleşti: 150 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda

19.11.2025 09:37

150 nüfusa sahip olan i ada ülkesi Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Gözyaşları sel oldu.

TARİHİ ZAFER

Curaçao, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Jamaika deplasmanına çıktı. 


Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu skor sonrası tarihi zafer geldi.

2026'DA SAHNE ALACAKLAR

Curaçao, 2026’da ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazandı. 
 

Takımın teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat ailesel bir problem nedeniyle maçta takımın başında olamadı.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER

150 bin nüfusu bulunan Curaçao, Dünya Kupası’nda mücadele edecek en küçük ülkelerden biri olarak tarihe geçti.


Curaçao’da Konyasporlu Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna da forma giyiyor.

Curaçao'nun tarihi zaferi sonrası tribündeki taraftarlar gözyaşlarıyla sevinç yaşadı. 

18 MAÇTA 2.11

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat, takımının başında çıktığı 18 maçta 2.11'lik ortalama elde etti. 

ÜLKEDEKİ KAOSA RAĞMEN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEKLER

Silahlı çeteler tarafından stadı işgal edilen ve bu nedenle maçlarını tarafsız sahada oynayan Haiti, 52 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. 

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER

Meksika

 

ABD

 

Kanada

 

Arjantin

 

Fransa

 

İngiltere

 

Brezilya

 

Portekiz

 

Hollanda

 

Almanya

 

Hırvatistan

 

İskoçya

 

İspanya

 

Avusturya

 

İsviçre

 

Belçika

 

Fas

 

Kolombiya

 

Uruguay

 

Japonya

 

Senegal

 

İran

 

Güney Kore

 

Ekvador

 

Avustralya

 

Norveç

 

Mısır

 

Cezayir

 

Paraguay

 

Tunus

 

Fildişi Sahili

 

Katar

 

Özbekistan

 

Suudi Arabistan

 

Güney Afrika

 

Ürdün

 

Yeşil Burun Adaları

 

Gana

 

Yeni Zelanda

Curaçao

Haiti

Panama