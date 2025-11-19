İmkansızı başardılar, Peri masalı gerçekleşti: 150 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda
19.11.2025 09:37
NTV - Haber Merkezi
150 nüfusa sahip olan i ada ülkesi Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Gözyaşları sel oldu.
TARİHİ ZAFER
Curaçao, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Jamaika deplasmanına çıktı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu skor sonrası tarihi zafer geldi.
2026'DA SAHNE ALACAKLAR
Curaçao, 2026’da ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazandı.
Takımın teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat ailesel bir problem nedeniyle maçta takımın başında olamadı.
TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER
150 bin nüfusu bulunan Curaçao, Dünya Kupası’nda mücadele edecek en küçük ülkelerden biri olarak tarihe geçti.
Curaçao’da Konyasporlu Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna da forma giyiyor.
Curaçao'nun tarihi zaferi sonrası tribündeki taraftarlar gözyaşlarıyla sevinç yaşadı.
18 MAÇTA 2.11
Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat, takımının başında çıktığı 18 maçta 2.11'lik ortalama elde etti.
ÜLKEDEKİ KAOSA RAĞMEN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEKLER
Silahlı çeteler tarafından stadı işgal edilen ve bu nedenle maçlarını tarafsız sahada oynayan Haiti, 52 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER
Meksika
ABD
Kanada
Arjantin
Fransa
İngiltere
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Almanya
Hırvatistan
İskoçya
İspanya
Avusturya
İsviçre
Belçika
Fas
Kolombiya
Uruguay
Japonya
Senegal
İran
Güney Kore
Ekvador
Avustralya
Norveç
Mısır
Cezayir
Paraguay
Tunus
Fildişi Sahili
Katar
Özbekistan
Suudi Arabistan
Güney Afrika
Ürdün
Yeşil Burun Adaları
Gana
Yeni Zelanda
Curaçao
Haiti
Panama