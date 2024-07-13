Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası

Immobile’nin yeni bir başlangıca ve kendisini yeniden göstermeye ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor. Bu durumu İtalyan gazeteci şöyle anlatıyor: “İki yıldır kendisini karakterize eden istikrarla gol atamıyordu. Lazio’daki zamanı artık sona ermişti. Lazio birkaç yıldır bir dönüşüm yaşıyor ve en önemli ama aynı zamanda en pahalı oyuncularla vedalaşıyor. Bu yaz, Lazio’nun kendisinden para kazanması ve Immobile’nin de başka bir yerde yeniden başrol oyuncusu olması için son şanstı.”



