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Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası

Transfer sezonuna hızlı giriş yaparak kadrouna Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi isimleri kadrosuna katan İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi renklerine bağladı. Kulübü bu vedayı kendisinden gelir elde edebileceği son fırsat, futbolcu da yeniden başrole çıkabileceği son şans olarak görüyor. İşte Immobile transferinin ayrıntıları...

Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 1

Lazio’nun kaptanı ve kulüp tarihinin en golcü ismi olan Ciro Immobile, bitiricilik özelliğiyle öne çıkıyor.

Fanatik'in haberine göre; Yıldız futbolcunun hangi pozisyonda oynadığına dair konuşan İtalyan muhabir Gaetano Mocciaro, “Özellikle Simone Inzaghi ile birlikte kontratağa dayalı bir futbolda başarılı olurken, İtalyan milli takımında Roberto Mancini ile olduğu gibi daha manevralı ve driplingli bir oyunda ise daha fazla zorlandı.” diyor.


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Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 2

Immobile’nin yeni bir başlangıca ve kendisini yeniden göstermeye ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor. Bu durumu İtalyan gazeteci şöyle anlatıyor: “İki yıldır kendisini karakterize eden istikrarla gol atamıyordu. Lazio’daki zamanı artık sona ermişti. Lazio birkaç yıldır bir dönüşüm yaşıyor ve en önemli ama aynı zamanda en pahalı oyuncularla vedalaşıyor. Bu yaz, Lazio’nun kendisinden para kazanması ve Immobile’nin de başka bir yerde yeniden başrol oyuncusu olması için son şanstı.”

Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 3

Immobile, geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu. Ayrıca Serie B ve Avrupa Ligi'nde de gol krallığı yaşadı.

Kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Junentus, Genoa, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.



Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 4

EURO 2020’de attığı 2 golle İtalya’nın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.


Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 5

Immobile kendisi ile özdeşleşen 17 numarayı bu sezon Beşiktaş'ta da kullanacak.


Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası - 6

Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

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