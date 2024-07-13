Immobile'nin Beşiktaş tercihinin perde arkası
Transfer sezonuna hızlı giriş yaparak kadrouna Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi isimleri kadrosuna katan İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi renklerine bağladı. Kulübü bu vedayı kendisinden gelir elde edebileceği son fırsat, futbolcu da yeniden başrole çıkabileceği son şans olarak görüyor. İşte Immobile transferinin ayrıntıları...
Lazio’nun kaptanı ve kulüp tarihinin en golcü ismi olan Ciro Immobile, bitiricilik özelliğiyle öne çıkıyor.
Fanatik'in haberine göre; Yıldız futbolcunun hangi pozisyonda oynadığına dair konuşan İtalyan muhabir Gaetano Mocciaro, “Özellikle Simone Inzaghi ile birlikte kontratağa dayalı bir futbolda başarılı olurken, İtalyan milli takımında Roberto Mancini ile olduğu gibi daha manevralı ve driplingli bir oyunda ise daha fazla zorlandı.” diyor.