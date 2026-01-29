İnanılmaz son. Arda Güler asist yaptı, Mourinho'nun kalecisi 90+8'de gol attı, mucize gerçekleşti
29.01.2026 01:28
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Trubin'in attığı golle mağlup etti ve son 24 takım arasına kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid, 30. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. Benfica, 36. dakikada Andreas Schjelderup ve 45+5. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-1 öne geçerek ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Portekiz ekibi, 54. dakikada Andreas Schjelderup ile farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım Real Madrid, 58'de yine Mbappe ile farkı 1'e indirdi.
MUCİZE: KALECİ GOL ATTI, İLK 24 GELDİ
Bu dakikadan sonra Jose Mourinho'nun Benfica'sı mucizeyi gerçekleştirdi. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı. Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı. Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu.
ARDA GÜLER'DEN ASİST
Maçın 3-1'e gelmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Real Madrid'in sağ kanattan gelişen hücumunda top, Arda Güler ile buluştu. Rakibini çalımlayan milli futbolcu, ceza sahasındaki Kylian Mbappe'yi gördü. Güler'in pasını tek vuruşla tamamlayan Fransız yıldız, farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 79. dakikada yerini Cestero'ya bıraktı.
"HEP BEN, HEP BEN"
Arda Güler, oyundan alındığı esnada Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'ya "Hep ben, hep ben" diyerek tepki gösterdi.