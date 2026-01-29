Bu dakikadan sonra Jose Mourinho'nun Benfica'sı mucizeyi gerçekleştirdi. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı. Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı. Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu.