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İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Dış basındaki iddialar, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız orta saha konusunda geri sayıma geçti. Torreira’nın yanına yapılacak takviye için uzun süredir çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın tercihini Scott McTominay’dan yana kullandığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 1

Lucas Torreira’nın yanına yapılacak takviye için uzun süredir çalışmalarda bulunan, birçok yıldızla masaya oturan ve görüşmelere de devam eden Galatasaray'ın tercihini yaptığı belirtildi.

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İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 2

Sarı-Kırmızılılar'ın tercihini Scott McTominay’dan yana kullandığı ileri sürüldü. İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki İskoç futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 3

Taraflar, kontrat şartlarını da belirledi ve imza için resmi işlemlerin gerçekleşmesini bekliyor. Gazetelerde, Manchester United’ın bu anlaşmayı desteklediği, bonservis konusundaki mutabakatın da artık çok yakın olduğu belirtiliyor.

İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 4

Manchester United altyapısında yetişen ve başka hiçbir takımın formasını giymeyen McTominay da bu anlaşmayla birlikte ilk kez Ada dışına çıkmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 5

1.91’lik boyu ve güçlü fiziğinin yanında iyi de bir top tekniğine sahip olan İskoç yıldız, orijinal pozisyonu ön libero olmasına rağmen zaman zaman stoper olarak da görev yaptı. İskoçya Milli Takımı ise McTominay’ı 10 numaralı pozisyonda kullanıyor ve tecrübeli futbolcu EURO 2024’te bu pozisyonda bir de gol atmayı başardı.

İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın! - 6

Okan Buruk, Scott McTominay’ın orta sahada Torreira’nın yükünü hafifleteceğini ve aynı zamanda geriden daha rahat oyun kurabileceklerini düşünüyor. Buruk’un kurmaylarıyla birlikte yaptığı analize göre İskoç futbolcunun oyun zekasıyla fark yaratacağı görüşü hakim. İşte bu yüzden Sarı-Kırmızılılar hem bonservis hem de maaş konusunda kesenin ağzını açmış durumda. Galatasaray yaz transfer bütçesinin en büyük bölümünü orta saha ve sağ bek takviyeleri için kullanacak.

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