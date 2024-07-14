İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın!

1.91’lik boyu ve güçlü fiziğinin yanında iyi de bir top tekniğine sahip olan İskoç yıldız, orijinal pozisyonu ön libero olmasına rağmen zaman zaman stoper olarak da görev yaptı. İskoçya Milli Takımı ise McTominay’ı 10 numaralı pozisyonda kullanıyor ve tecrübeli futbolcu EURO 2024’te bu pozisyonda bir de gol atmayı başardı.