İngiliz basınında Galatasaray iddiası: McTominay transferi çok yakın!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Dış basındaki iddialar, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız orta saha konusunda geri sayıma geçti. Torreira’nın yanına yapılacak takviye için uzun süredir çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın tercihini Scott McTominay’dan yana kullandığı ileri sürüldü.
Lucas Torreira’nın yanına yapılacak takviye için uzun süredir çalışmalarda bulunan, birçok yıldızla masaya oturan ve görüşmelere de devam eden Galatasaray'ın tercihini yaptığı belirtildi.