İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, İngiliz devlerinin hedefinde. İtalyan basını, Manchester United'ın kış transferi için Napoli'ye teklif yaptığını iddia etti. İngilizlerin 30 milyon euroluk teklifi reddedildi. İtalyan ekibi, yıldız futbolcu için 75 milyon euro talep ediyor.
Napoli şehrinin yerel gazetesi İl Mattino'nun haberine göre; Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in listesindeki ilk isim Osimhen.