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İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, İngiliz devlerinin hedefinde. İtalyan basını, Manchester United'ın kış transferi için Napoli'ye teklif yaptığını iddia etti. İngilizlerin 30 milyon euroluk teklifi reddedildi. İtalyan ekibi, yıldız futbolcu için 75 milyon euro talep ediyor.

İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar - 1

Napoli şehrinin yerel gazetesi İl Mattino'nun haberine göre; Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in listesindeki ilk isim Osimhen.

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İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar - 2

Ocak ayında Nijeryalıyı kadrosuna katmak isteyen İngilizlerin 30 milyon euro ve Joshua Zirkzee'nin bonservisini içeren ilk teklifi reddedildi.

İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar - 3

Sezon başında Osimhen'i Galatasaray'a kiralayan İtalyan ekibi, yıldız futbolcu için 75 milyon euro talep ediyor.

İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar - 4

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlayacağına inanıyor.

İngiliz devi Osimhen'in peşinde: 30 milyon euroyu reddettiler 75 milyon istiyorlar - 5

25 yaşındaki golcünün kiralık sözleşmesinde ocak ayında çıkış maddesi bulunduğunu söyleyen Buruk, Nijeryalının buna rağmen takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

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