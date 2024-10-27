"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti
Takım arkadaşı Maddison tarafından "İngiliz Neymar" olarak adlandırılan Mikey Moore, Tottenham tarihinde bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.
Premier Lig'in 9. haftasında bugün Crystal Palace'a konuk olacak Tottenham'da Mikey Moore rüzgarı esiyor.
Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini Ağustos ayında imzalayan 17 yaşındaki oyuncu, Tottenham'ın Perşembe günü AZ Alkmaar karşısında aldığı 1-0'lık Avrupa Ligi galibiyetinde yıldızlaşmıştı.