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"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti

Takım arkadaşı Maddison tarafından "İngiliz Neymar" olarak adlandırılan Mikey Moore, Tottenham tarihinde bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti - 1

Premier Lig'in 9. haftasında bugün Crystal Palace'a konuk olacak Tottenham'da Mikey Moore rüzgarı esiyor.

Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini Ağustos ayında imzalayan 17 yaşındaki oyuncu, Tottenham'ın Perşembe günü AZ Alkmaar karşısında aldığı 1-0'lık Avrupa Ligi galibiyetinde yıldızlaşmıştı.

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"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti - 2

NEYMAR'A BENZETMİŞTİ

Maçtan sonra takım arkadaşı James Maddison "45. dakikadan 65. dakikaya kadar sol kanatta Neymar var sandım" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik Direktör Ange Postecoglou ise Moore'un yeteneğini kontrol altında tutmanın oldukça zor olacağını söylemişti.

"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti - 3

TOTTENHAM TARİHİNE GEÇTİ

Mikey Moore (17 yıl, 77 gün), Stephen Carr'ın Eylül 1993'te Ipswich Town'a karşı oynadığı maçtan bu yana (17 yıl, 28 gün) Tottenham Hotspur adına bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti - 4
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