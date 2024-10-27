"İngiliz Neymar" Mikey Moore, Tottenham tarihine geçti

TOTTENHAM TARİHİNE GEÇTİ

Mikey Moore (17 yıl, 77 gün), Stephen Carr'ın Eylül 1993'te Ipswich Town'a karşı oynadığı maçtan bu yana (17 yıl, 28 gün) Tottenham Hotspur adına bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.