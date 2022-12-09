İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri)

PSG BAŞKANI'NDAN MARCUS RASHFORD İTİRAFI
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımının yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u transfer etmek istediğini açıkladı.
Al-Khelaifi, "O harika ve aynı zamanda ücretsiz! Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp onun peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın, neden olmasın? Eğer serbest bir oyuncuysa tabii ki onunla konuşabiliriz. Fakat onunla şimdi konuşmayacağız. Bırakın Dünya Kupası'na odaklansın" dedi.
RIDVAN YILMAZ'IN MENAJERİNDEN İDDİALARA YANIT
Son dönemde adı Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu, bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz, Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik" diye konuştu.
LA LİGA EKİBİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN PEŞİNDE
Gelecek haziran ayında Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü, Premier League'den ayrılabilir.
İspanyol basını Mundo Deportivo’da çıkan habere göre; Leicester City'den önümüzdeki yaz ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in nabız yokladığı belirtildi. Haberde Madrid ekibinin 33 yaşındaki stoperi Felipe’nin gelecek yaz takımdan ayrılacağı ve onun yerine ise 26 yaşındaki Söyüncü’nün transfer edilebileceği aktarıldı.
FATİH KARAGÜMRÜK'TE İKİNCİ AYRILIK
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ardından Jimmy Durmaz ile de yollar ayrıldığı bildirdi.
KONYASPOR'DAN TEIXEIRA HAMLESİ
Amilton ile yolların ayrılacağı konuşulan Konyaspor'da orta saha için flaş bir isim gündemde. Yeşil-Beyazlılar, Bryan Teixeira'ı kadrosuna katmak istiyor.
Lustaneau'da forma giyen ve 1.5 yıllık kontratı kalan Bryan Teixeira konusunda Yeşil-Beyazlılar devreye girdi.