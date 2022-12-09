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İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri)

Kariyerine Manchester United'da devam eden ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcus Rashford için konuşan Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz yıldız oyuncuyu sezon sonunda transfer etmek istediklerini açıkladı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri...

İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri) - 1

PSG BAŞKANI'NDAN MARCUS RASHFORD İTİRAFI

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımının yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u transfer etmek istediğini açıkladı.

Al-Khelaifi, "O harika ve aynı zamanda ücretsiz! Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp onun peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın, neden olmasın? Eğer serbest bir oyuncuysa tabii ki onunla konuşabiliriz. Fakat onunla şimdi konuşmayacağız. Bırakın Dünya Kupası'na odaklansın" dedi.


İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri) - 2

RIDVAN YILMAZ'IN MENAJERİNDEN İDDİALARA YANIT

Son dönemde adı Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu, bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz, Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik" diye konuştu.


İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri) - 3

LA LİGA EKİBİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN PEŞİNDE

Gelecek haziran ayında Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü, Premier League'den ayrılabilir.

İspanyol basını Mundo Deportivo’da çıkan habere göre; Leicester City'den önümüzdeki yaz ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in nabız yokladığı belirtildi. Haberde Madrid ekibinin 33 yaşındaki stoperi Felipe’nin gelecek yaz takımdan ayrılacağı ve onun yerine ise 26 yaşındaki Söyüncü’nün transfer edilebileceği aktarıldı.


İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri) - 4

FATİH KARAGÜMRÜK'TE İKİNCİ AYRILIK

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ardından Jimmy Durmaz ile de yollar ayrıldığı bildirdi.

İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri) - 5

KONYASPOR'DAN TEIXEIRA HAMLESİ

Amilton ile yolların ayrılacağı konuşulan Konyaspor'da orta saha için flaş bir isim gündemde. Yeşil-Beyazlılar, Bryan Teixeira'ı kadrosuna katmak istiyor.
Lustaneau'da forma giyen ve 1.5 yıllık kontratı kalan Bryan Teixeira konusunda Yeşil-Beyazlılar devreye girdi.


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