İngiliz yıldız Marcus Rashford Paris Saint-Germain yolunda (9 Aralık 2022 transfer haberleri)

PSG BAŞKANI'NDAN MARCUS RASHFORD İTİRAFI



Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımının yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u transfer etmek istediğini açıkladı.



Al-Khelaifi, "O harika ve aynı zamanda ücretsiz! Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp onun peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın, neden olmasın? Eğer serbest bir oyuncuysa tabii ki onunla konuşabiliriz. Fakat onunla şimdi konuşmayacağız. Bırakın Dünya Kupası'na odaklansın" dedi.