İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final)

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında bu akşam İngiltere ve Fransa kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Senegal'i 3-0'la geçen İngiltere, Polonya'yı 3-1'le geçen Fransa karşısına çıkacak. Peki, İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?