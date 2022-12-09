İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final)

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında bu akşam İngiltere ve Fransa kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Senegal'i 3-0'la geçen İngiltere, Polonya'yı 3-1'le geçen Fransa karşısına çıkacak. Peki, İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.