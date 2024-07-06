İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İngiltere ve İsviçre kritik bir maça çıkacak. Yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek olan iki takım son ana kadar mücadele edecek. İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizler oynanan 27 karşılaşmada 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre ise sadece 3 kez kazanabildi. Peki, İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?