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İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bu akşam İsviçre ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Son 16 turunda Slovakya'yı oldukça zor geçen İngiltere, İsviçre karşısında kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak için sahada olacak. Peki, İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İngiltere ve İsviçre kritik bir maça çıkacak. Yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek olan iki takım son ana kadar mücadele edecek. İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizler oynanan 27 karşılaşmada 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre ise sadece 3 kez kazanabildi. Peki, İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde bu akşam İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 3

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.

İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 4

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN

EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor.

İki ülke bu akşam 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, sadece 3 kez kazanabildi.

İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.

İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 5

İNGİLTERE'DE TEK EKSİK

İngiltere'de, zorlu İsviçre karşılaşması öncesinde bir oyuncu cezalı durumda bulunuyor.

İngiltere'de 2 sarı kartı bulunan Marc Guehi, İsviçre karşısında oynayamayacak.

Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier ise kart görmesi durumunda bir sonraki müsabakada yer alamayacak.

İsviçre'de ise Freuler, Ndoye, Rodriguez, Sierro ve Xhaka, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İngiltere-İsviçre çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 6

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

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