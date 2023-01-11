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İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 1

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United son 16 turu maçları sonrası yarı finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 2

Lig Kupası'nın çeyrek final aşaması, iki karşılaşmayla başladı.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 3

Manchester United, sahasında Charlton'ı 21. dakikada Antony, 90 ve 90+4. dakikalarda Marcus Rashford'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 4

Newcastle United ise evinde Leicester City'yi 60. dakikada Dan Burn ve 72. dakikada Joelinton'un bulduğu gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 5
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 6

İşte mücadelelerden öne çıkan diğer kareler...

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 7
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 8
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 9
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 10
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 11
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United yarı finalde - 12

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