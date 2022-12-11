İngiltere'nin penaltı kabusu Katar'da da bitmedi

Kendisi de EURO 96'da Almanya karşısında yarı finalde penaltı kaçıran teknik direktör Gareth Southgate, Dünya Kupası'nın eleme turlarında olası penaltı atışları için turnuva öncesinde hazırlanan özel bir kaleyle futbolcularını çalıştırdı ama bu hazırlık da Fransa karşısında mağlubiyete engel olamadı.



Çeyrek final mücadelesinin 54. dakikasında kazanılan ilk penaltıyı gole çeviren Harry Kane, 2-1 geride girdikleri 84. dakikadaki penaltı atışını ise üstten auta göndererek büyük bir fırsattan yararlanamadı.



Karşılaşmayı 2-1 kaybeden İngiltere, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.