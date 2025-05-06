İnter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İnter, 3-3'lük ilk maçın rövanşında taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında İnter ile 3-3 berabere kalan Barcelona, deplasmanda final biletini alabilmek için ter dökecek. İnter ise saha avantajını lehine kullanıp taraftarını da arkasına alarak mücadeleyi üstün tamamlamaya çalışacak. Peki, İnter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İnter, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupanın bir numaraları futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını, 2025 yılında müzesine götürmek isteyen iki takım mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, İnter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?