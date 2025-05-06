İnter, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupanın bir numaraları futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını, 2025 yılında müzesine götürmek isteyen iki takım mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, İnter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?