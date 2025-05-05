İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi İnter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ikinci mücadeleleri gerçekleşecek. İnter - Barcelona ilk karşılaşmasında takımlar 3-3 berabere kalmıştı. Taraftarlar şampiyonun belirlenmesine kısa süre kala ''İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.
Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosunda ikinci sırada yer alan Barcelona'nın rakibi, dördüncülük koltuğundaki İnter oldu. İlk maçı berabere tamamlayan takımlar ikinci yarı final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak ve şampiyonluk için ilk finalisti çıkaracak. İşte, İnter - Barcelona rövanş maçı canlı yayın bilgisi...