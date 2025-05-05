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İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi İnter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ikinci mücadeleleri gerçekleşecek. İnter - Barcelona ilk karşılaşmasında takımlar 3-3 berabere kalmıştı. Taraftarlar şampiyonun belirlenmesine kısa süre kala ''İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi İnter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 1

Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosunda ikinci sırada yer alan Barcelona'nın rakibi, dördüncülük koltuğundaki İnter oldu. İlk maçı berabere tamamlayan takımlar ikinci yarı final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak ve şampiyonluk için ilk finalisti çıkaracak. İşte, İnter - Barcelona rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

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İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi İnter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 2

İNTER - BARCELONA YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları 6 Mayıs'ta Giuseppe Meazza Stadyumu'nda İnter - Barcelona arasında başlıyor. Mücadele 22:00'de başlayacak ve TRT1 kanalından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

İnter - Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi İnter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 3

Puan tablosunda Barcelona, 19 puanla ikinci sırada yer alırken, İnter ise 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Son beş karşılaşmasında sadece bir beraberliği olan Barcelona'ya karşı İnter, bir mağlubiyet ve beraberlik elde etti.

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