Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Inter ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için araştırmalar hız kazandı. İlk karşılaşmada Allianz Arena'da rakibini 2-1 mağlup eden Inter, Giuseppe Meazza’da galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarında heyecan başladı. Bu kapsamda en dikkat çeken müsabakalardan birinde Inter ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İşte, Inter-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...