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Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için araştırmalar hız kazandı. İlk karşılaşmada Allianz Arena'da rakibini 2-1 mağlup eden Inter, Giuseppe Meazza’da galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarında heyecan başladı. Bu kapsamda en dikkat çeken müsabakalardan birinde Inter ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İşte, Inter-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

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Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

INTER-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter-Bayern Münih maçı, 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Inter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İLK MAÇTAN NOTLAR


Alman ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımını Allianz Arena'da ağırladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle öne geçen İtalyan ekibi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında baskılı oynayan Bayern Münih, 85. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle skoru lehine çeviren Inter, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın tamamında görev yaptı.

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