İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında İtalya'nın zorlu ekiplerinden İnter ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de işleri bu sezon istediği gibi götüremeyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i deplasmanda yenmek ve moral bulmak istiyor. Bugüne kadar Inter ile 6 maçta karşı karşıya gelen Liverpool, bu karşılaşmaların dördünden galip ayrıldı. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?