İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele
09.12.2025 14:43
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İtalya'nın güçlü ekibi İnter sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayarak ligin 4. sırasında yer alan İnter, 9 puanla 13. sırada yer alan Liverpool'u ağırlayacak. Mücadelede gözler A Milli Takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında İtalya'nın zorlu ekiplerinden İnter ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de işleri bu sezon istediği gibi götüremeyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i deplasmanda yenmek ve moral bulmak istiyor. Bugüne kadar Inter ile 6 maçta karşı karşıya gelen Liverpool, bu karşılaşmaların dördünden galip ayrıldı. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İNTER-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İnter ve Liverpool arasında 9 Aralık Salı günü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Karşılaşma tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Hakan Çalhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez
Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak