İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte

Sezonun merakla beklenen finalinde İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği bu tarihi mücadele için futbolseverler şimdiden geri sayıma başladı. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?