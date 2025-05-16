İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025 finali için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl finale adını yazdıran İtalya ekibi İnter ve Fransa ekibi PSG nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma, sezonun en önemli futbol şölenlerinden biri olacak. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Sezonun merakla beklenen finalinde İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği bu tarihi mücadele için futbolseverler şimdiden geri sayıma başladı. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?