NTV.COM.TR

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025 finali için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl finale adını yazdıran İtalya ekibi İnter ve Fransa ekibi PSG nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma, sezonun en önemli futbol şölenlerinden biri olacak. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte - 1

Sezonun merakla beklenen finalinde İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği bu tarihi mücadele için futbolseverler şimdiden geri sayıma başladı. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve PSG eşleşti.

PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte - 3

İNTER ZORLU BARCELONA'YI GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşen Inter ve Barcelona ilk maçı 3-3 beraberlikle tamamlamıştı.

Rövanş karşılaşmasında arka arkaya gelen gollerle oldukça heyecanlı bir maç geçiren iki takımdan kazanan taraf 4-3 skorla Inter oldu.

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Futbolseverlerin gözü o tarihte - 4

2. FİNALİST PSG OLDU

Yari finalde İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ilk maçı 1-0 üstün tamamlayarak avantajı elde etmişti.

Rövanşı da 2-1 bitiren PSG toplamda 3-1 skor elde ederek finale yükselen taraf oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER