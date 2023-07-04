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Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar)

Yıldız futbolcuların Suudi Arabistan'a transferi sürüyor. Son olarak Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar ve Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...

Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 1

Marcelo Brozovic -Al-Nassr

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

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Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 2

Edouard Mendy - Al-Ahli


Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 3

Benzema - Al-İttihad


Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 4

Ruben Neves - Al Hilal

Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 5

N'golo Kante - Al-İttihad


Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 6

Kalidou Koulibaly - Al Hilal


Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 7

Pedro Rebocho - Al Khaleej


Interli Marcelo Brozovic Ronaldo ile takım arkadaşı oldu (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 8

Cristiano Ronaldo - Al Nassr


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