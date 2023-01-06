Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Körfez Ulusları Kupası, 55 bin futbolseverin katıldığı açılış töreniyle başladı.
Basra'da gerçekleştirilen organizasyona ev sahibi Irak başta olmak üzere 8 Körfez ülkesi futbol milli takımları düzeyinde katılıyor
Basra'daki Cıdi el-Nahl Stadyumu'nda düzenlenen 25. Körfez Ulusları Kupası açılış törenine 55 bin futbolsever katıldı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, törende yaptığı konuşmada, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade kardeşlik ve dayanışma şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." dedi.
Sudani, konuşmasını tüm takımlara başarılar dileyerek bitirdi.
Irak'ın, 44 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı organizasyona 8 Körfez ülkesi futbol milli takımları düzeyinde katılıyor.
6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek olan futbol şölenine ev sahibi Irak'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen iştirak ediyor.
Irak, bu organizasyonu yaşanan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle dünyada oluşan olumsuz imajını düzeltmesi açısından bir fırsat olarak görüyor.
En son 1979 yılında bu organizasyona ev sahipliği yapan Irak, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek futbol şöleni için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Irak ile Umman milli takımları arasında oynanacak açılış maçı öncesi taraftarlar Uluslararası Basra Stadyumu’na akın etti.