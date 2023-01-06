Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, törende yaptığı konuşmada, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade kardeşlik ve dayanışma şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." dedi.