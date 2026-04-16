İran Dünya Kupası'na katılacak mı? Infantino açıkladı
16.04.2026 09:06
AFP, Reuters
Yaklaşan Dünya Kupası'na İran'ın katılım durumu belirsizliğini korurken FIFA Başkanı Infantino "kesinlikle katılıyorlar" dedi.
INFANTINO: KESİNLİKLE KATILACAKLAR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaklaşan Dünya Kupası'na İran'ın katılıp katılmayacağına dair konuştu. Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya İran'ın savaş durumuna rağmen "kesinlikle" katılacağını söyledi.
FIFA Başkanı, "İran kesinlikle geliyor. Umuyoruz ki o zamana kadar durum barışçıl bir hal alır ve bu da yardımcı olur" dedi. “İran gelmek zorunda” ifadelerini kullanan Infantino, “Halklarını temsil ediyorlar, elemeleri geçtiler” diye konuştu. Infantino, geçtiğimiz günlerde Antalya'da İran milli takımının antrenman kampını ziyaret ettiğini ve oyuncuların da Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyledi.
Sporun siyasetin dışında olması gerektiğini söyleyen FIFA Başkanı, "Tamam, Ay'da yaşamıyoruz. Dünya gezegeninde yaşıyoruz, ama eğer köprüler kurmaya ve onları sağlam ve bir arada tutmaya inanan başka kimse yoksa, işte biz bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İRAN KATILIRSA BÜTÜN MAÇLARI ABD'DE
Infantino, geçtiğimiz Mart ayında da benzer yorumlarda bulunmuş, İran'ın katılacağını yinelemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İranlı oyuncuların ABD'de “güvende olmayabileceklerini” söylemişti.
İran'ın 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile, ardından 21 Haziran'da Belçika ile Los Angeles'ta karşılaşması planlanıyor. G Grubu'ndaki son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynaması beklenen İran'ın olası bir tur atlayışında da geri kalan maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor.
İran, FIFA'dan maçlarını ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapan Meksika'ya taşımasını istedi, ancak bu talep reddedildii.
İRAN KATILMAZSA YERİNİ KİM ALABİLİR?
Daha önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülke ile kupaya katılan bir ülke savaş halinde olmadı. Infantino İran için “kesin katılıyorlar” dese de olası bir katılamama durumunda da alternatif katılımcının belirlenmesi sorusu gündeme geliyor.
FIFA'nın, İran'ın Dünya Kupası'na katılmaması durumunda 2 yol izleyeceği konuşuluyor. UEFA'nın play-off'larında ya da Asya Futbol Konfederasyonu AFC'nin play-off'larından elenen bir takım.
UEFA'da elenen takımlar arasında İtalya. Danimarka, Polonya ve Türkiye'nin elediği Kosova yer alıyor.
İran'ın Asya'dan katılması nedeniyle bir alternatif takımıb yine AFC'den gitmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılırken, olası takımlar arasında Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.
İran tarafı daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney'i öldürmesi ve savaş koşulları nedeniyle Milli Futbol Takımları'nın turnuvaya katılmayacağını söylemişti.