İran Dünya Kupası'na katılacak mı? Infantino açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaklaşan Dünya Kupası'na İran'ın katılıp katılmayacağına dair konuştu. Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya İran'ın savaş durumuna rağmen "kesinlikle" katılacağını söyledi.

FIFA Başkanı, "İran kesinlikle geliyor. Umuyoruz ki o zamana kadar durum barışçıl bir hal alır ve bu da yardımcı olur" dedi. “İran gelmek zorunda” ifadelerini kullanan Infantino, “Halklarını temsil ediyorlar, elemeleri geçtiler” diye konuştu. Infantino, geçtiğimiz günlerde Antalya'da İran milli takımının antrenman kampını ziyaret ettiğini ve oyuncuların da Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyledi.

Sporun siyasetin dışında olması gerektiğini söyleyen FIFA Başkanı, "Tamam, Ay'da yaşamıyoruz. Dünya gezegeninde yaşıyoruz, ama eğer köprüler kurmaya ve onları sağlam ve bir arada tutmaya inanan başka kimse yoksa, işte biz bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.