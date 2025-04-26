İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!"
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 1-0'dan dönerek 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, Gaziantep tribünleri ve futbolcu Badou Ndiaye'ye tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.
Sarı - lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.