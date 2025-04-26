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İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!"

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 1-0'dan dönerek 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, Gaziantep tribünleri ve futbolcu Badou Ndiaye'ye tepki gösterdi.

İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!" - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı - lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!" - 2

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil.

İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!" - 3

Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım.

İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!" - 4

İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil.

İrfan Can Eğribayat'tan maç sonunda Ndiaye'ye olay sözler: "İlk önce adam olsun!" - 5

Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. Ndiaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçım var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun, adam olsun!"

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