İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı

UMUT VEREN GOLÜ İRFAN CAN ATTI

Tam umutlar tükendi denildiği anda ise İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can, sağ kanattan topu sola çekerek uzaktan vurduğu şutla kaleciyi kafil avladı ve müthiş bir gole imza attı. İrfan Can'ın bu golüyle Fenerbahçe yeniden toparlandı.



Golden sonra baskı kuran sarı-lacivertliler rakip defans savunmasını kendi yarı sahasına yıktı.



Maçın son bölümünde ise penaltı kazanan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.