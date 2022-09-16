İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı

Haberler 16.09.2022 - 17:55
Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Mücadeleye gayet iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü Rennes takımına karşı iyi savunma yaparak mücadelenin ilk yarısını 0-0'lık beraberlikle tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısına taraftarının da desteğini alan Rennes takımı oldukça hızlı başladı ve 52 ve 54'üncü dakikada bulduğu gollerle temsilcimiz karşısında 2-0 öne geçti.
Tam umutlar tükendi denildiği anda ise İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can, sağ kanattan topu sola çekerek uzaktan vurduğu şutla kaleciyi kafil avladı ve müthiş bir gole imza attı. İrfan Can'ın bu golüyle Fenerbahçe yeniden toparlandı.
Golden sonra baskı kuran sarı-lacivertliler rakip defans savunmasını kendi yarı sahasına yıktı.
Maçın son bölümünde ise penaltı kazanan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.
Golden sonra baskı kuran sarı-lacivertliler rakip defans savunmasını kendi yarı sahasına yıktı.
Maçın son bölümünde ise penaltı kazanan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.
İrfan Can Kahveci, Rennes maçında ceza sahası dışından attığı müthiş golle Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
Opta tarafından paylaşılan verilere göre, İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.