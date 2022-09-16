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İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda dün akşam Fenerbahçe, Rennes deplasmanında 2 farklı skordan geri dönerek mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci uzaktan attığı golle Cristiano Ronaldo'yu solladı.

Haberler 16.09.2022 - 17:55

İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı - 1

, dün akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Mücadeleye gayet iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü Rennes takımına karşı iyi savunma yaparak mücadelenin ilk yarısını 0-0'lık beraberlikle tamamladı.

İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı - 2

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına taraftarının da desteğini alan Rennes takımı oldukça hızlı başladı ve 52 ve 54'üncü dakikada bulduğu gollerle temsilcimiz karşısında 2-0 öne geçti.

İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı - 3

UMUT VEREN GOLÜ İRFAN CAN ATTI

Tam umutlar tükendi denildiği anda ise İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can, sağ kanattan topu sola çekerek uzaktan vurduğu şutla kaleciyi kafil avladı ve müthiş bir gole imza attı. İrfan Can'ın bu golüyle Fenerbahçe yeniden toparlandı.

Golden sonra baskı kuran sarı-lacivertliler rakip defans savunmasını kendi yarı sahasına yıktı.

Maçın son bölümünde ise penaltı kazanan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.

İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı - 4

Golden sonra baskı kuran sarı-lacivertliler rakip defans savunmasını kendi yarı sahasına yıktı.

Maçın son bölümünde ise penaltı kazanan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.

İrfan Can Kahveci, Rennes maçına damga vurdu! Golüyle Cristiano Ronaldo'yu solladı - 5

İRFAN CAN GOLÜYLE RONALDO'YU SOLLADI

İrfan Can Kahveci, Rennes maçında ceza sahası dışından attığı müthiş golle 'yu geride bıraktı.

Opta tarafından paylaşılan verilere göre, İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle ’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

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