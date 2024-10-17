İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor
İrfan Can Kahveci, "Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor diyebilirim. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor." ifadelerini kullandı. Milli futbolcu A Milli Takım'daki gollerinin ardından Mourinho ile yaşadığı diyaloğu da anlattı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu.
A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Karadağ ve İzlanda ile oynadığı maçlarda kaydettiği gollerle galibiyetlerde önemli pay sahibi olan Kahveci hem performansını hem de milli arayı değerlendirdi.