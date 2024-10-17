İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor

"YOĞUN FİKSTÜR FUTBOLCULARA YARIYOR"



Her futbolcunun forma giymesi açısından fikstür yoğunluğunun bir avantaj olduğunu dile getiren golcü futbolcu, “Fikstür yoğun tabii ama biz artık alıştık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başı da milli takımdan döndük, çocuk oldu vs. hiç izin yapamadım. Yoğun geçiyor, fikstür de yoğunlaştı. İnşallah biz de bir ara tatil yaparız. Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor, fikstür çok yoğun olduğu için. O nedenle herkesin oynadığı bir fikstür takımların daha işine geliyor diyebilirim.” açıklamasını yaptı.