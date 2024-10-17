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İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor

İrfan Can Kahveci, "Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor diyebilirim. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor." ifadelerini kullandı. Milli futbolcu A Milli Takım'daki gollerinin ardından Mourinho ile yaşadığı diyaloğu da anlattı.

İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor - 1

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Karadağ ve İzlanda ile oynadığı maçlarda kaydettiği gollerle galibiyetlerde önemli pay sahibi olan Kahveci hem performansını hem de milli arayı değerlendirdi.


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İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor - 2

"MİLLİ ARA HEM TAKIM İÇİN HEM DE BENİM İÇİN ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

Sözlerine ilk olarak milli arayı değerlendirerek başlayan Kahveci, “Milli ara hem takım için hem de benim için çok verimli geçti diyebilirim. Yani benim açımdan muhteşemdi. İki maçta da gol atmak çok güzeldi. Nitekim milli takımda iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi uyum sağladık. Güzel gidiyoruz. İnşallah ileride de Dünya Kupası’na katılmak için elimizden geleni yapacağız. Zorlu zeminlerde oynadık, uzun yolculuklar yaptık ama sonucu güzel oldu.” dedi.


İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor - 3

"YOĞUN FİKSTÜR FUTBOLCULARA YARIYOR"


Her futbolcunun forma giymesi açısından fikstür yoğunluğunun bir avantaj olduğunu dile getiren golcü futbolcu, “Fikstür yoğun tabii ama biz artık alıştık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başı da milli takımdan döndük, çocuk oldu vs. hiç izin yapamadım. Yoğun geçiyor, fikstür de yoğunlaştı. İnşallah biz de bir ara tatil yaparız. Hepsi bir yana bu yoğun fikstür futbolculara yarıyor. Şöyle ki oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor, fikstür çok yoğun olduğu için. O nedenle herkesin oynadığı bir fikstür takımların daha işine geliyor diyebilirim.” açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci: Yoğun fikstür futbolculara yarıyor - 4

"MOURİNHO 'BİZİM İÇİN DE AT' DEDİ"

İrfa Can, Karadağ ve İzlanda karşısında kaydettiği goller sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho ile arasında geçen diyaloğu ise şu şekilde aktardı:

“Hoca gördü, tebrik etti ve ‘Çok güzel goldü’ dedi. Ben de teşekkür ettim. ‘Bizim için de at’ dedi, ben de ‘İnşallah’ dedim. Samsun’da inşallah golle başlarım. Samsun’un da Atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri vardı. İnşallah orada bir gol daha atarım.”

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