Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif
İspanya'da süren ırkçı saldırılarda birçok kez hedefte olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr geleceğiyle ilgili kritik aşamada. Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldız için astronomik bir teklif hazırlıyor. Vinicius Jr'a yapılacak teklifle Neymar’a verilen 200 milyon sterlinlik bonservis rekoru kırılabilir.
Futbol dünyasında dengeleri değiştirecek bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu yaz dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olabilir.