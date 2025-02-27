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Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif

İspanya'da süren ırkçı saldırılarda birçok kez hedefte olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr geleceğiyle ilgili kritik aşamada. Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldız için astronomik bir teklif hazırlıyor. Vinicius Jr'a yapılacak teklifle Neymar’a verilen 200 milyon sterlinlik bonservis rekoru kırılabilir.

Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 1

Futbol dünyasında dengeleri değiştirecek bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu yaz dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olabilir.

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Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 2

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldız için astronomik bir teklif hazırlıyor.

Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 3

Suudi Arabistan’ın, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için futbol tarihine geçecek teklif yapacağı öğrenildi.

Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 4

Şu ana kadar futbol tarihindeki en yüksek transfer ücreti, Paris Saint-Germain’in 2017 yılında Barcelona’dan Neymar’ı transfer ederken ödediği 200 milyon sterlinlik bonservis olarak kayıtlara geçmişti.

Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 5

Vinicius’un Suudi Arabistan’da hangi kulübe transfer olacağı netleşmiş değil. Ancak Al-Hilal, güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Irkçı saldırıların hedefindeki Vinicius Jr'a futbol tarihine geçecek teklif - 6

Vinicius İspanya’da birçok kez ırkçı saldırıya uğramıştı.

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