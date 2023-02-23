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İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında

İngiliz takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı yeni futbol takımının İrlanda Premier Lig'inde mücadele eden Dundalk FC olduğu iddia edildi.

İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında - 1

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir futbol takımı satın almaya hazırlanıyor.

İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında - 2

İrlanda merkezli LMFM'in aktardığı habere göre, Ilıcalı'nın hedefindeki kulübün İrlanda Premier Lig'de mücadele eden Dundalk FC olduğu belirtildi.

İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında - 3

Ilıcalı'nın, İrlanda kulübünü satın alarak genç oyuncularına burada forma şansı vereceği ifade ediliyor.


İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında - 4

Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı Hull City'deki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu açıklamıştı.


İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında - 5

Dundalk FC kulüp tarihinde 14 İrlanda Şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi. İrlanda Premier Lig'in en başarılı ikinci kulübü olarak gösteriliyor.

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