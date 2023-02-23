İrlanda Premier Ligi ekibi Dundalk FC Acun Ilıcalı'nın radarında

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir futbol takımı satın almaya hazırlanıyor.
İrlanda merkezli LMFM'in aktardığı habere göre, Ilıcalı'nın hedefindeki kulübün İrlanda Premier Lig'de mücadele eden Dundalk FC olduğu belirtildi.
Ilıcalı'nın, İrlanda kulübünü satın alarak genç oyuncularına burada forma şansı vereceği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı Hull City'deki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu açıklamıştı.
Dundalk FC kulüp tarihinde 14 İrlanda Şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi. İrlanda Premier Lig'in en başarılı ikinci kulübü olarak gösteriliyor.