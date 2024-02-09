İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti

“BUGÜN CEZALARINI ALDILAR”



Maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yaşananlara dikkat çekerek, "Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar." ifadelerini kullandı.