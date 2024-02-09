İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti
İrlandalı kadın basketbolcular, EuroBasket elemelerindeki İsrail maçı öncesinde rakip oyuncularla aynı hizada seremonide bulunmayarak İsrailli kadın basketbolcularla el sıkışmadı.
İrlanda A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İsrail Milli Takımı'ndaki bazı oyuncu ve takım çalışanlarının kendilerini ‘antisemitizmle’ suçlamaları sebebiyle maç öncesi geleneksel olarak yapılan el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti.