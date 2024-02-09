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İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti

İrlandalı kadın basketbolcular, EuroBasket elemelerindeki İsrail maçı öncesinde rakip oyuncularla aynı hizada seremonide bulunmayarak İsrailli kadın basketbolcularla el sıkışmadı.

İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti - 1

İrlanda A Milli Kadın Basketbol Takımı,  EuroBasket 2025 Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İsrail Milli Takımı'ndaki bazı oyuncu ve takım çalışanlarının kendilerini ‘antisemitizmle’ suçlamaları sebebiyle maç öncesi geleneksel olarak yapılan el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti.

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İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti - 2

İrlanda Basketbol Federasyonu, kararları konusunda takımın kararını desteklediklerini vurgulayarak, bu tip açıklamaları “tahrik edici ve yanıltıcı suçlamalar” olarak nitelendirdi. 


İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti - 3

İsrail Basketbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili maç sonrası yapılan açıklamada, “İsrail Milli Takımımızı sadece spor değil, aynı zamanda oyuncuların selamlama seremonisine saygı göstermeyen ve oyuncularımızın elini sıkmayan İrlanda'nın utanç verici performansı da meşgul etti” denildi.

İrlanda rakibi İsrail'i protesto etti - 4

“BUGÜN CEZALARINI ALDILAR”

Maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yaşananlara dikkat çekerek, "Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar." ifadelerini kullandı.

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