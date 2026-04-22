Islık, tepki, protesto. Arda Güler'in damga vurduğu maçta Real'in yıldızları 3 puana rağmen şaşkına döndü
22.04.2026 10:27
Son Güncelleme: 22.04.2026 10:34
Selim Başeğmezer
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in Deportivo Alaves'i mağlup ettiği maçta yaşananlar yıldız futbolcuları şaşırttı.
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.
Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 50. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Toni Martinez'den geldi.
Bu skorun ardından 2 maç arada sonra kazanan Real Madrid, puanını 73'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek 2. sırda yer aldı. Düşme potasındaki Alaves ise 33 puanla 17. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Real Betis deplasmanına çıkacak. Alaves ise Mallorca'yı ağırlayacak.
ISLIK, TEPKİ, PROTESTO
Real Madrid'in dünyaca ünlü iki yıldızı Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Bernabeu'yu dolduran taraftarların tepkisine maruz kaldı.
İki futbolcu da maçın ilk dakikalarında topu her aldıklarında bir süre ıslıklandı.
ARDA GÜLER'DEN YİNE SKOR KATKISI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.
Güler, Kylian Mbappe'nin 30. dakikada fileleri sarstığı golde asisti yapan isim oldu.
Orta alanda rakibiyle ikili mücadeleye giren ve başarıyla ayrılan Güler, ceza sahası yakınındaki Mbappe'ye pasını aktardı. Fransız futbolcunun kontrolü sonrası yaptığı vuruş savunmaya çarpmasının ardından filelerle buluştu.