Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid
Barcelona'da forma giydiği dönemde "istenmeyen adam" ilan edilen Ousmane Dembele, PSG formasıyla şov yapıyor.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid'i 4-0 yenerek finalde Chelsea'nin rakibi oldu.
Maça hızlı başlayan PSG, Fabian Ruiz'in 6. dakikadaki golüyle öne geçerken Ousmane Dembele'nin 9. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Fransız ekibi, 24. dakikada İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'le bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.
İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan PSG'nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Fransa temsilcisi adına sahneye çıkan Gonçalo Ramos, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.