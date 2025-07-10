Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid

BALLON D'OR FAVORİSİ

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan PSG'de Manchester City, Liverpool ve Arsenal'e attığı gollerle adından söz ettiren Dembele, Kulüpler Dünya Kupası'nda da Bayern ile Real Madrid ağlarını sarsarak skorerliğini konuşturdu.

28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla birlikte Ballon d'Or'un bu seneki en büyük favorisi olarak gösteriliyor.