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Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid

Barcelona'da forma giydiği dönemde "istenmeyen adam" ilan edilen Ousmane Dembele, PSG formasıyla şov yapıyor.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 1

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid'i 4-0 yenerek finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Maça hızlı başlayan PSG, Fabian Ruiz'in 6. dakikadaki golüyle öne geçerken Ousmane Dembele'nin 9. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Fransız ekibi, 24. dakikada İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'le bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan PSG'nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Fransa temsilcisi adına sahneye çıkan Gonçalo Ramos, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.

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Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 2

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. İngiliz ekibi Chelsea ile PSG arasındaki final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapacak.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 3

DEMBELE'NİN SON KURBANI: REAL MADRID

PSG formasıyla geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Ousmane Dembele, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da adından söz ettirmeye devam etti.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 4

Fransız yıldız, Real Madrid maçının 9. dakikasında fırsatçılığını konuştu. Antonio Rüdiger'in savunmadaki büyük hatasında topu kaparak direkt kaleye yönelen Dembele, sol ayağıyla köşeye yaptığı vuruşu gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 5

BALLON D'OR FAVORİSİ

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan PSG'de Manchester City, Liverpool ve Arsenal'e attığı gollerle adından söz ettiren Dembele, Kulüpler Dünya Kupası'nda da Bayern ile Real Madrid ağlarını sarsarak skorerliğini konuşturdu.

28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla birlikte Ballon d'Or'un bu seneki en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 6

"İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLMİŞTİ

2017 yazında Dortmund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ousmane Dembele, sergilediği performansla taraftarların tepkisini çekmiş ve adeta "istenmeyen adam" ilan edilmişti.

Islıklandı, tepki gördü, istenmedi ama devleri perişan etti: Ousmane Dembele'nin son kurbanı Real Madrid - 7

Barcelona'da 185 maça çıkan Dembele, 40 gol - 41 asistlik bir grafik ortaya koymuştu. Deneyimli futbolcu zaman zaman Barcelona tribünlerinin ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı.

Ousmane Dembele, 2023 yazında ise 50 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olmuştu.

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