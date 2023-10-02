İsmail Kartal Fenerbahçe'de rekora koşuyor
Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor. Ligde son olarak Çaykur Rizespor galibiyetiyle puan ortalamasını 2.30'un üstüne yükselten Kartal, Christoph Daum ve Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı Kartal, kulübün lig tarihindeki en başarılı 2. teknik direktörü oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor.
Sarı-lacivertliler ile 3. dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.