İsmail Kartal Fenerbahçe'de rekora koşuyor

Deneyimli teknik adam, elde ettiği bu sonuçlarla ligde 2.28 puan ortalaması yakalamıştı. RAMS Başakşehir galibiyeti öncesinde 2.28 puan ortalamasına ulaşan Kartal, söz konusu galibiyetiyle puan ortalamasını 2.29'a yükseltmiş ve Daum'u geride bırakmayı başarmıştı.



Kartal, Daum'dan sonra Emre Belözoğlu'nu da geride bıraktı. Sarı-lacivertliler ile ligde 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu dönemde elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.



Çaykur Rizespor müsabakası öncesinde 2.29 puan ortalamasına çıkan Kartal, Karadeniz temsilcisini de geçerek ortalamasını 2.30'un üzerine taşıdı ve Emre Belözoğlu'nu da geçmeyi başardı.